В России стали чаще вступать в отношения по расчёту из-за их неочевидного плюса

В России набирают популярность отношения по расчёту, которые называются английским термином инфлейшеншип. Как сообщила в беседе с Инфо24 практикующий психолог и сексолог Александра Миллер, люди создают неполноценные, но крепкие союзы.

«Мы наблюдаем тенденцию таких псевдобраков, которые не распадаются только в связи с тем, что супругов объединяет очень много различных активов и вопросов именно в финансовом плане. Такие браки очень прочные, но об их качестве все умалчивают», — отметила эксперт.

По её словам, эмоциональная близость вряд ли будет сильна в таких отношениях, а партнёры смогут с лёгкостью крутить романы на стороне.

Подобная практика стара как Солнце. В таких браках люди счастливы быть не могут, поскольку полноценной такую семью не назовёшь, утверждает психолог. Это довольно прочные союзы, но само их качество хромает. К тому же, если супруг вдруг уйдёт из жизни, то при разделе наследства всплывут внебрачные дети.