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14 марта, 12:05

Россия легко справляется с американскими бомбами GLSDB, заявил эксперт

Эксперт Леонков: Российская ПВО умеет перехватывать американские бомбы GLSDB

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) уже давно научились справляться с американскими бомбами GLSDB, которые США до сих пор поставляют на Украину. Они запускаются с систем залпового огня типа HIMARS и MLRS. Об этом Life.ru рассказал военный эксперт Александр Леонков.

«Наши комплексы ПВО малой дальности научились перехватывать данный вид боеприпасов. Самое главное в таких случаях — отыскать пусковую установку и уничтожить её. Этим вопросом у нас занимаются самолёты ВКС. Они находят места, откуда производились запуски, определяют, куда противник смог переместить технику, и уничтожают её, будь то в укрытии или на открытой местности», — заявил Леонков.

Эксперт уточнил, что бомбы GLSDB уже использовались на линии боевого соприкосновения. Дальность полёта такого боеприпаса с установок составляет около 160 километров, а с самолёта — примерно 100 километров. В основном его используют в системах залпового огня по 6–12 ракет за залп.

Напомним, что в ближайшее время США намерены возобновить поставку дальнобойных авиабомб GLSDB на Украину. ВСУ должны получить модернизированную версию боеприпаса. Ранние модификации неоднократно становились целью российских средств противовоздушной обороны.

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Shutterstock / FOTODOM / Flying Camera

Ольга Годуненко
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