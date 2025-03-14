США продолжат снабжать Украину бомбами GLSDB, которые сбиваются российской ПВО
Reuters: США продолжат снабжать Украину дальнобойными бомбами GLSDB
В ближайшее время Соединённые Штаты возобновят отправку дальнобойных авиабомб GLSDB на Украину. Соответствующее решение принято на фоне уменьшения объёмов поставок ракет ATACMS, сообщило Reuters.
По данным агентства, ВСУ получат модернизированную версию боеприпаса. Ранние же модификации неоднократно становились целью российских средств противовоздушной обороны.
«Повторное применение GLSDB на поле боя может произойти в ближайшие дни, так как их запасы уже имеются в Европе», — говорится в материале.
Напомним, что 11 марта президент США Дональд Трамп отдал приказ о возобновлении военной поддержки Киева. Впрочем, считают в Госдуме, это не станет катастрофой для Армии России.