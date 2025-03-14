США продолжат снабжать Украину бомбами GLSDB, которые сбиваются российской ПВО

В ближайшее время Соединённые Штаты возобновят отправку дальнобойных авиабомб GLSDB на Украину. Соответствующее решение принято на фоне уменьшения объёмов поставок ракет ATACMS, сообщило Reuters.

«Повторное применение GLSDB на поле боя может произойти в ближайшие дни, так как их запасы уже имеются в Европе», — говорится в материале.