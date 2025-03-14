«Вопросы к мужу»: Депутат Буцкая не поддержала законопроект о выплатах домохозяйкам

Введение выплат для российских домохозяек на уровне прожиточного минимума вызывает ряд сомнений. В стране уже существует система поддержки семей с детьми, которую используют более 10 миллионов детей. В данном случае назначение таких выплат выглядит нелогично, поскольку трудоспособные и взрослые люди сами отказываются от трудовой деятельности. Таким мнением с Life.ru поделилась депутат Госдумы Татьяна Буцкая, комментируя предложение о финансировании женщин, занимающихся исключительно ведением домашнего хозяйства.

Одно дело, когда мы помогаем тем, кто не может работать: инвалидам, семьям с новорождёнными детьми. Здесь всё понятно. Но в данном случае я, правда, не понимаю глубины. Это нормально, что деньги даются при условии, что ты что-то сделал. Татьяна Буцкая Депутат Госдумы

Парламентарий отметила, что женщины имеют право на трудоустройство, но часто сами выбирают быть домохозяйками, что не предполагает выплат заработной платы. В таких случаях ответственность лежит на её муже, подчеркнула Буцкая. Государство, в свою очередь, предлагает бесплатное образование и возможность регистрации на бирже труда. Кроме того, пока женщина ищет подходящую работу, ей доступны выплаты по безработице. Поэтому предложение о введении новых выплат вызывает ряд вопросов, резюмировала депутат.