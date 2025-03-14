Названо число эвакуированных за три дня жителей в курском приграничье

Из освобождённых населенных пунктов в курском приграничье с 12 марта эвакуированы 209 жителей, среди них — девять детей. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«С 12 марта 209 наших жителей эвакуированы из освобождённых населённых пунктов. Среди них девять детей. 68 человек вывезены из Суджи, 74 — из Казачьей Локни, ещё часть людей эвакуирована из Махновки, Мартыновки, Нижнемахово, Гончаровки, Гуево и других сёл и деревень», — написал он в телеграм-канале.

Хинштейн уточнил, что в ПВР уже размещены 128 человек, остальных забрали родственники. Эвакуированные обеспечены всем необходимым: гуманитарными наборами, едой, спальными местами, медицинской, психологической, а также юридической помощью, добавил врио главы региона. По его словам, работа по вызволению курян продолжается.