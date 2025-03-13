Волк: 154 жителя Суджанского района найдены живыми, их розыск будет прекращён
МВД России готовит документы для снятия с розыска 154 жителей Суджанского района. Эти люди считались пропавшими, но после масштабного наступления в Курской области они были найдены живыми. Об этом сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк.
«В настоящее время подготовлены документы на снятие с розыска 154 человек. Люди живы. Сотрудники полиции помогают им связаться с близкими», — подчеркнула генерал-майор полиции.
Также сотрудники миграционной службы принимают заявления граждан на восстановление паспортов. Документы оформляют в течение суток, и государственная пошлина при этом не взимается. Для удобства организованы выездные приёмы в пунктах временного размещения.
Напомним, что 12 марта российские военнослужащие установили триколор на здание администрации Суджи, а уже на следующий день ВС РФ полностью освободили город от противника. Президент страны Владимир Путин поблагодарил наших бойцов за успешную наступательную операцию.
Telegram / Ирина Волк