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13 марта, 19:48

Волк: 154 жителя Суджанского района найдены живыми, их розыск будет прекращён

МВД России готовит документы для снятия с розыска 154 жителей Суджанского района. Эти люди считались пропавшими, но после масштабного наступления в Курской области они были найдены живыми. Об этом сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк.

«В настоящее время подготовлены документы на снятие с розыска 154 человек. Люди живы. Сотрудники полиции помогают им связаться с близкими», — подчеркнула генерал-майор полиции.

Также сотрудники миграционной службы принимают заявления граждан на восстановление паспортов. Документы оформляют в течение суток, и государственная пошлина при этом не взимается. Для удобства организованы выездные приёмы в пунктах временного размещения.

Более сотни мирных жителей вывели из Суджи в Курской области
Более сотни мирных жителей вывели из Суджи в Курской области

Напомним, что 12 марта российские военнослужащие установили триколор на здание администрации Суджи, а уже на следующий день ВС РФ полностью освободили город от противника. Президент страны Владимир Путин поблагодарил наших бойцов за успешную наступательную операцию.

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Telegram / Ирина Волк

Антон Голыбин
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