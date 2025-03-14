«Первоклассная система ПВО»: Российский «Прометей» восхитил западных аналитиков
NI: Западные аналитики назвали С-500 «Прометей» первоклассной системой ПВО
ЗРК С-500 «Прометей». Обложка © Wikipedia / Пресс-служба Минобороны РФ
Зенитный ракетный комплекс С-500 был охарактеризован как высокоэффективная система противовоздушной обороны в статье, опубликованной в издании National Interest. Автор подчеркивает, что Россия может с гордостью отмечать достижения своей системы противовоздушной обороны под названием «Прометей».
«Большинство экспертов считают новый российский ЗРК С-500 первоклассной системой», — говорится в публикации.
Автор статьи Майя Карлин отмечает, что С-500 рассматривается как система высшего класса. Она также подчёркивает эффективность этого комплекса в перехвате гиперзвуковых ракет «Кинжал», которые развивают скорость в десять раз выше скорости звука. В материале указано, что ракета 40Н6М, входящая в состав С-500, может поражать цели на расстоянии до 400 километров, в то время как модификация 77Н6 может нацеливаться на объекты на дистанции до 600 километров.
А ранее в РФ успешно завершили испытания ракеты 9М134 «Булат» для ПТРК. Известно, что «Булат» разработали для уничтожения среднебронированных целей с динамической защитой. Система качественно защищает ракету от помех. Дальность полёта — 3,5 километра.