Зенитный ракетный комплекс С-500 был охарактеризован как высокоэффективная система противовоздушной обороны в статье, опубликованной в издании National Interest. Автор подчеркивает, что Россия может с гордостью отмечать достижения своей системы противовоздушной обороны под названием «Прометей».

Автор статьи Майя Карлин отмечает, что С-500 рассматривается как система высшего класса. Она также подчёркивает эффективность этого комплекса в перехвате гиперзвуковых ракет «Кинжал», которые развивают скорость в десять раз выше скорости звука. В материале указано, что ракета 40Н6М, входящая в состав С-500, может поражать цели на расстоянии до 400 километров, в то время как модификация 77Н6 может нацеливаться на объекты на дистанции до 600 километров.