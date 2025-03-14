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14 марта, 17:23

Врач рассказал, для кого будет опасен напрашивающийся в гости в РФ MERS-вирус

Врач Осипов: Не исключено, что MERS-вирус попадёт в итоге в Россию

Сейчас одним из опаснейших вирусов является ближневосточный респираторный MERS-синдром. Кто состоит в группе риска и как определить у себя наличие такого заболевания рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал заслуженный врач РФ, главврач Домодедовской больницы Андрей Осипов.

«Лечение обычными противовирусными средствами. Как всегда, это заболевание опасно в первую очередь для детей, пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями сердца, почек и сосудов», — пояснил медик.

Вполне возможно, что уже скоро вирус окажется в России из-за смещения турпотока с Европы на страны Азии и Африки. Однако к особо опасным это заболевание врач относить не стал. Однако он может иметь большое распространение, особенно в межсезонье, когда температура резко меняется от положительной к отрицательной. Это позволяет вирусу размножаться.

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Ранее врач предупредила россиян о том, что в стране возросла заболеваемость гриппом типа B, который растолкал всех своих конкурентов, в числе которых были «свиной грипп», или грипп типа А. По словам медика, количество случаев увеличилось на 35%.

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Shutterstock / FOTODOM / fotorawin

Владимир Озеров
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