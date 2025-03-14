Депутат Государственной думы и первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлёв прокомментировал зверства Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Курщине. В беседе с Life.ru он рассказал, что украинские боевики — идейные наследники Гитлера, которые отличились не меньше.

Не стоит умалять заслуги гитлеровцев в полёте фантазии, с которой они уничтожали наше мирное население в 1944 году в концлагере «Озаричи» в Полесье. Они специально заразили сыпным тифом 53 тысячи заключённых, фактически превратив их в живую биологическую бомбу. Их идейные наследники, украинские националисты, впрочем, отличились не меньше. Алексей Журавлёв Депутат Госдумы

Собеседник Life.ru напомнил, что советские следователи, занимавшиеся расследованием преступлений ОУН во время Волынской резни, были поражены, так как бандеровцы использовали 136 способов казни. С этой точки зрения, считает Журавлёв, нынешнему киевскому режиму есть на кого равняться. Недаром на Украине Степану Бандере и его сподвижникам присвоены звания героев.

«Им и подражает современная украинская армия, которая всех инакомыслящих считает недолюдьми, прямо по методичкам Геббельса. Каждый преступник получит своё наказание, в Советском Союзе вещали на площади. Призываю и сейчас приговаривать их точно не к пожизненному», — заключает первый заместитель председателя Комитета по обороне.