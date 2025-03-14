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14 марта, 12:50

Впечатлилась чистотой: Мать американской футболистки из «Динамо» изменила мнение о России

Футболистка из США Уильямс заявила, что её мать поменяла отношение к России

Кайлан Уильямс. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kaylan_williams

Кайлан Уильямс. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kaylan_williams

Футболистка из США, выступающая за московскую команду «Динамо» Кайлан Уильямс, рассказала, что её мать изменила свое отношение к России. По её словам, это случилось после поездки матери и сестры спортсменки в российскую столицу.

«После Израиля им было уже не так страшно меня отпускать. Мама немного переживала, что дочь уезжает так далеко. Она смотрит телевизор, что говорят о России. По этому поводу тоже волновалась», — рассказала Уильямс в интервью «Чемпионату».

Американская футболистка добавила, что стала настоящим туристическим гидом для близких. Она показала матери и сестре Парк Горького, «Зарядье», ВДНХ и Воробьёвы горы. После поездки мама Уильямс изменила мнение о России. По её словам, теперь она показывает соседям книгу с видами Москвы, а также восхищается чистотой города.

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А ранее Кайлан Уильямс рассказала, сколько денег тратить на жизнь в Москве. По словам футболистки из «Динамо», на оплату квартиры с ЖКХ и Wi-Fi уходит примерно тысяч 60. А всего она тратит как минимум 100 тысяч рублей.

Дарья Нарыкова
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