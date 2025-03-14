Доктор Мясников раскрыл лучший способ лечения гиповитаминоза

Многие россияне с приходом весны почувствовали на себе симптомы гиповитаминоза. Часто это связывают с малым содержанием витаминов в лежалых фруктах. На самом деле проблема кроется в другом, рассказал врач Александр Мясников.

«Почему вы вообще решили, что фрукты — основной источник витаминов?! Да — витамин С, витамин Е, фолиевая кислота, витамин В. Но и то — многого из этого больше в орехах, бобовых, зелени, чем собственно во фруктах. А витамины группы В — тиамин, рибофлавин, ниацин, пиридоксин, пресловутый В-12 — этого неизмеримо больше в мясе, птице, рыбе», — пишет врач в своём телеграм-канале.

Мясников добавил, что витамин Д можно встретить в морепродуктах, витамин А — в мясе и молочке. Молоко, яйца и масла содержат в себе много А, Е, Д. Выход из гиповитаминоза, по словам Мясникова, можно найти в разнообразном питании и активном образе жизни.