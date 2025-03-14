«Я военнообязанный»: Экс-премьер Украины Яценюк рассказал, почему он сейчас не в окопах

Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что пошёл бы в ряды ВСУ, однако он ещё не получал соответствующего вызова. Его слова передаёт издание «Страна.ua».

Экс-чиновник сообщил, что является военнообязанным, и добавил, что с первого дня военного конфликта был готов вступить в украинские войска, если бы ВСУ пригласили его присоединиться к ним. Яценюк подчеркнул свою готовность поддержать страну в это непростое время.

«Если бы ВСУ сказали: «Нам нужен Яценюк», я бы уже был в ВСУ», — заявил экс-премьер Украины.