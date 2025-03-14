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14 марта, 13:39

«Я военнообязанный»: Экс-премьер Украины Яценюк рассказал, почему он сейчас не в окопах

Экс-премьер Украины Яценюк заявил о готовности вступить в ВСУ, если его позовут

Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что пошёл бы в ряды ВСУ, однако он ещё не получал соответствующего вызова. Его слова передаёт издание «Страна.ua».

Экс-чиновник сообщил, что является военнообязанным, и добавил, что с первого дня военного конфликта был готов вступить в украинские войска, если бы ВСУ пригласили его присоединиться к ним. Яценюк подчеркнул свою готовность поддержать страну в это непростое время.

«Если бы ВСУ сказали: «Нам нужен Яценюк», я бы уже был в ВСУ», — заявил экс-премьер Украины.

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А ранее Life.ru сообщал, что комик Игорь Ласточкин официально вступил в ряды ВСУ. Украинский юморист поделился данной новостью через соцсети. Он опубликовал фото с военным билетом и автоматом, сопроводив пост пацанской цитатой: «Сложное время рождает сильных людей», чем вызвал смех у множества пользователей.

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ТАСС / ZEUS

Мария Любицкая
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