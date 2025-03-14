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14 марта, 14:03

В Башкирии спасли зрение мужчине с гвоздём в глазу — фото не для слабонервных

В Башкирии офтальмологи сохранили зрение мужчине, которому в глаз впился гвоздь

Офтальмологи из Башкирии провели операцию мужчине, который приехал в травмпункт с гвоздём в глазу. Им удалось сохранить не только само глазное яблоко, но и зрение пациента. Инородное тело попало в глаз во время ремонтных работ, рассказал министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин на своей странице в VK.

Мужчине попал в глаз гвоздь. Фото © VK/ Айрат Рахматуллин

Мужчине попал в глаз гвоздь. Фото © VK/ Айрат Рахматуллин

«Офтальмохирурги экстренно удалили инородное тело, восстановили целостность глазного яблока. Через три дня была проведена повторная операция по замене помутневшего хрусталика с имплантацией интраокулярной линзы», — рассказал Рахматуллин.

Ранее военный хирург спас участника спецоперации буквально в полевых условиях. Он удалил аневризму и спас жизнь бойцу СВО в позывным Художник. Медик смог взять вену с ноги военного и заменить ей поражённый участок артерии. Боец уже поправился.

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Shutterstock / FOTODOM / Sergey Granev

Полина Никифорова
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