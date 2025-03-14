В Башкирии спасли зрение мужчине с гвоздём в глазу — фото не для слабонервных
В Башкирии офтальмологи сохранили зрение мужчине, которому в глаз впился гвоздь
Офтальмологи из Башкирии провели операцию мужчине, который приехал в травмпункт с гвоздём в глазу. Им удалось сохранить не только само глазное яблоко, но и зрение пациента. Инородное тело попало в глаз во время ремонтных работ, рассказал министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин на своей странице в VK.
Мужчине попал в глаз гвоздь. Фото © VK/ Айрат Рахматуллин
«Офтальмохирурги экстренно удалили инородное тело, восстановили целостность глазного яблока. Через три дня была проведена повторная операция по замене помутневшего хрусталика с имплантацией интраокулярной линзы», — рассказал Рахматуллин.
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