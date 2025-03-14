В Башкирии спасли зрение мужчине с гвоздём в глазу — фото не для слабонервных

Офтальмологи из Башкирии провели операцию мужчине, который приехал в травмпункт с гвоздём в глазу. Им удалось сохранить не только само глазное яблоко, но и зрение пациента. Инородное тело попало в глаз во время ремонтных работ, рассказал министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин на своей странице в VK.