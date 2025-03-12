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Регион
12 марта, 15:57

Военный хирург в полевых условиях удалил аневризму и спас жизнь бойцу СВО Художнику

Боец ВС РФ Художник рассказал, как военный хирург спас его в полевых условиях

В начале 2025 года в ходе выполнения боевых задач на СВО получил ранения боец ВС РФ с позывным Художник. Атака дрона могла стоить ему жизни, однако за дело взялся настоящий профессионал — военный хирург, который спас участника спецоперации буквально в полевых условиях.

Художник в беседе с RT подчеркнул, что получил тяжёлое ранение. Однако из-за боевых действий его не могли доставить в оборудованный госпиталь. Тогда хирург взялся за работу, использовав лишь подручные средства.

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«Осколок снаряда прошёл через его руку насквозь, разорвав артерию в левой подмышке, что привело к развитию ложной аневризмы. Из-за активных боевых действий не было возможности оперативно отправить его в оборудованный госпиталь. Пришлось спасать в таких условиях», — отметил хирург Антон Казанцев.

Вся работа у специалиста заняла около двух часов. Инструментов для оптического увеличения не было — пришлось полагаться на собственное зрение. Медик смог взять вену с ноги Художника и заменить ей поражённый участок артерии. Боец уже поправился.

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Ранее медик-сержант рассказала о нелёгкой службе в зоне СВО. Сестра-анестезист Илона Пшеничная отметила, что участвовала более чем в 500 операциях, в ходе которых ни один раненый боец не погиб. Примечательна и история управляющей гостиницей, которая стала санитаркой на СВО и получила две награды.

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ТАСС / Алексей Коновалов

Борис Эльфанд
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