Военный хирург в полевых условиях удалил аневризму и спас жизнь бойцу СВО Художнику

В начале 2025 года в ходе выполнения боевых задач на СВО получил ранения боец ВС РФ с позывным Художник. Атака дрона могла стоить ему жизни, однако за дело взялся настоящий профессионал — военный хирург, который спас участника спецоперации буквально в полевых условиях.

Художник в беседе с RT подчеркнул, что получил тяжёлое ранение. Однако из-за боевых действий его не могли доставить в оборудованный госпиталь. Тогда хирург взялся за работу, использовав лишь подручные средства.

«Осколок снаряда прошёл через его руку насквозь, разорвав артерию в левой подмышке, что привело к развитию ложной аневризмы. Из-за активных боевых действий не было возможности оперативно отправить его в оборудованный госпиталь. Пришлось спасать в таких условиях», — отметил хирург Антон Казанцев.

Вся работа у специалиста заняла около двух часов. Инструментов для оптического увеличения не было — пришлось полагаться на собственное зрение. Медик смог взять вену с ноги Художника и заменить ей поражённый участок артерии. Боец уже поправился.