«Позиция не изменилась»: Дегтярёв отреагировал на снятие с него санкций ЕС

Новость об исключении из санкционных списков Евросоюза стала неожиданностью для министра спорта России Михаила Дегтярёва. Он отметил, что с момента наложения на него рестрикций в 2014 году, его политическая позиция не изменилась.

«Считаю, что все ограничения против России, её граждан и компаний — абсолютно незаконны. У России есть право отстаивать свои национальные интересы, в том числе в спорте. И мы будем это делать под руководством нашего президента Владимира Владимировича Путина», — заявил Дегтярёв.