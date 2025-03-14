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14 марта, 14:09

«Позиция не изменилась»: Дегтярёв отреагировал на снятие с него санкций ЕС

Министр спорта РФ Дегтярёв назвал неожиданностью исключение из-под санкций ЕС

Новость об исключении из санкционных списков Евросоюза стала неожиданностью для министра спорта России Михаила Дегтярёва. Он отметил, что с момента наложения на него рестрикций в 2014 году, его политическая позиция не изменилась.

«Считаю, что все ограничения против России, её граждан и компаний — абсолютно незаконны. У России есть право отстаивать свои национальные интересы, в том числе в спорте. И мы будем это делать под руководством нашего президента Владимира Владимировича Путина», — заявил Дегтярёв.

Министр также выразил благодарность Венгрии за последовательность в выражении политической позиции по защите олимпийских ценностей.

В Евросоюзе обсуждают возможность лишения Венгрии права голоса
В Евросоюзе обсуждают возможность лишения Венгрии права голоса

Напомним, ранее стало известно, что Михаил Дегтярёв, а также ещё несколько россиян были исключены из санкционного списка ЕС. Этого удалось добиться при содействии Венгрии. Однако теперь лидеры стран Европы обсуждают возможность лишения Будапешта права голоса.

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Wikipedia / Вячеслав Реутов

Мария Любицкая
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