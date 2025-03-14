«Нет российской, есть макронистская»: Во Франции назвали главную угрозу для страны
Политик Филиппо: Для Франции больше угрозы исходит от президента, чем от России
Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал главную опасность для Пятой республики. По его словам, от президента Франции Эмманюэля Макрона исходит больше угрозы, чем от России.
«Во Франции нет российской угрозы. Существует макронистская угроза и проевропейская угроза», — написал политик на своей странице в соцсети Х.
Он также призвал политические партии байкотировать встречи Макрона, которые «лишь создают драму и ведут к войне».
Напомним, что ранее президент Франции позарился на российские активы. Макрон поручил Министерству финансов проанализировать последствия потенциальной конфискации активов РФ. Однако в данный момент Париж не планирует изымать 230 российских миллиардов.
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