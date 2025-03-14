«Нет российской, есть макронистская»: Во Франции назвали главную угрозу для страны

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал главную опасность для Пятой республики. По его словам, от президента Франции Эмманюэля Макрона исходит больше угрозы, чем от России.

«Во Франции нет российской угрозы. Существует макронистская угроза и проевропейская угроза», — написал политик на своей странице в соцсети Х.

Он также призвал политические партии байкотировать встречи Макрона, которые «лишь создают драму и ведут к войне».