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14 марта, 15:38

Родители первоклассницы из Липецка обвинили классную руководительницу в избиении девочки

СК проверяет информацию об избиении первоклассницы в школе в Липецке

В Липецке родители первоклассницы обвинили классную руководительницу в избиении. По словам отца семилетней девочки, учительница ударила его дочь рукой по щеке.

Как сообщает портал «Город48», врачи обследовали ребёнка и поставили предварительный диагноз — ушиб мягких тканей лица. По данным прессы, конфликт произошёл в столовой. Девочка хотела сок, а в меню был только компот. После этого, утверждает директор школы, у первоклассницы якобы началась истерика. При этом в школе настаивают, что девочка сама получила травму.

Свидетели рассказывают разные версии событий. По словам некоторых из них, девочка вела себя агрессивно и капризничала. Руководство школы называет ситуацию раздутой, отмечая, что первоклассница получила совсем небольшую ссадину. Кроме того, директор намерен написать заявление на отца девочки из-за того, что мужчина якобы обругал его и учительницу матом, а также бросил стул.

По словам отца пострадавшей девочки, учительница хотела, чтобы ребёнка перевели в другой класс. Сообщается, что педагог недовольна слишком активным поведением школьницы. Тем временем её отец уверен, что рукоприкладство со стороны учительского состава происходит не впервые. Его мнение подтверждает и рассказ ещё одной родительницы, которая утверждает, что её сына тоже били в этой школе.

Полиция и СК начали проверки по факту появления информации об избиении детей. В самой школе создана специальная комиссия, департамент образования в курсе сложившейся ситуации.

Избитый в Липецке учитель ОБЖ «получил» от отчима студентки за вольности в её адрес
Избитый в Липецке учитель ОБЖ «получил» от отчима студентки за вольности в её адрес

Ранее Life.ru писал, что СК завёл дело на педагога из Чувашии за насилие над инвалидом во время занятия. Учительница уже уволена.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / ChameleonsEye

Николай Рюмин
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