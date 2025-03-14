Минюст внёс в реестр иноагентов писательницу Боссарт* и политолога Обухова*

Писательница Алла Боссарт* и политолог Герман Обухов* пополнили сегодня список иноагентов. Оба выступали против проведения спецоперации на Украине, а также распространяли ложную информацию о деятельности Вооружённых сил России и правительства. Об этом сообщает Минюст России.

Кроме того, Обухов* руководит иностранным фондом и проживает за границей. Предположительно, речь идёт о фонде «Стоп Российский Террор», который был основан в 2017 году. Сейчас эта организация занимается поставкой гуманитарной помощи на Украину. Он также является автором пяти книг, первая из которых была конфискована КГБ. В 2013-2015 годы Герман Обухов* являлся самым популярным блогером «Радио Свобода»**.

Боссарт* поддерживала акции протеста в Белоруссии в 2020 году, выступала за начало переговорного процесса в Чечне в 1996 и 2003 годах, а также 2014 году подписала письмо против «военной интервенции России в Украину».

Ранее против иноагента-предпринимателя Евгения Чичваркина* попросили возбудить уголовное дело из-за уклонения от обязанностей иностранного агента. В течение года он дважды привлекался к административной ответственности — на его странице в видеохостинге отсутствовала плашка иноагента.