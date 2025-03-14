Вэнса освистали перед концертом в Вашингтоне

Вице-президент Соединённых Штатов Джей Ди Вэнс был освистан публикой перед концертом в Кеннеди-центре в Вашингтоне. Предполагается, что такая реакция у зрителей была вызвана задержкой мероприятия по причине его визита. Об этом сообщает газета The Guardian.

«Когда начались обычные предконцертные объявления, вице-президентская группа выстроилась в ложе. В зале раздались свист и глумление, заглушая объявления, когда Вэнс и его жена Уша заняли свои места», — уточняется в публикации.

Концерт задержался на 25 минут. Кроме того, публику перед началом мероприятия долго проверяли из-за прибытия политика. Также возмущение могло быть вызвано решением американского лидера Дональда Трампа. Хозяин Белого дома уволил председателя совета директоров Кеннеди-центра, поставив самого себя на это место.

На сегодняшний день культурным объектом управляет близкий советник республиканца по международным делам Ричард Гренелл. В совет директоров также входит супруга вице-президента США Уша Вэнс.