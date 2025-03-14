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14 марта, 14:43

Вэнса освистали перед концертом в Вашингтоне

The Guardian: Вице-президента США Вэнса освистали перед концертом в Вашингтоне

Вице-президент Соединённых Штатов Джей Ди Вэнс. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Phil Mistry

Вице-президент Соединённых Штатов Джей Ди Вэнс. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Phil Mistry

Вице-президент Соединённых Штатов Джей Ди Вэнс был освистан публикой перед концертом в Кеннеди-центре в Вашингтоне. Предполагается, что такая реакция у зрителей была вызвана задержкой мероприятия по причине его визита. Об этом сообщает газета The Guardian.

«Когда начались обычные предконцертные объявления, вице-президентская группа выстроилась в ложе. В зале раздались свист и глумление, заглушая объявления, когда Вэнс и его жена Уша заняли свои места», — уточняется в публикации.

Концерт задержался на 25 минут. Кроме того, публику перед началом мероприятия долго проверяли из-за прибытия политика. Также возмущение могло быть вызвано решением американского лидера Дональда Трампа. Хозяин Белого дома уволил председателя совета директоров Кеннеди-центра, поставив самого себя на это место.

На сегодняшний день культурным объектом управляет близкий советник республиканца по международным делам Ричард Гренелл. В совет директоров также входит супруга вице-президента США Уша Вэнс.

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Ранее Трамп пошутил над Вэнсом из-за носков с ирландским клевером. Американский лидер во время встречи с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином обратил внимание на носки вице-президента — на них был изображён клевер, символ Ирландии. Глава Овального кабинета заметил, что ему понравились носки, но они отвлекли его от темы встречи.

Алена Пенчугина
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