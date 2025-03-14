На шведском телевидении Путина провозгласили президентом США
Шведский гостелеканал SVT 2 назвал Путина президентом США
Шведский государственный телеканал SVT 2 случайно назвал российского лидера Владимира Путина президентом США. Эта ошибка проявилась на экране всего на несколько секунд.
«Владимир Путин — президент США», — было указано в титрах.
А ранее Life.ru писал, что Владимир Путин отшутился в ответ на оговорку журналиста о его встрече с президентом США Дональдом Трампом. Корреспондент спросил у российского лидера, когда он встретится с «Путиным».
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