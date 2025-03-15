У звезды «Брата-2» Виктора Сухорукова выявили осложнения после инфаркта
Виктор Сухоруков. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин
У звезды «Брата-2» Виктора Сухорукова обнаружили осложнения после острого инфаркта миокарда, пишет SHOT.
После операции, которую народному артисту провели из-за инфаркта, врачи сделали обширное обследование. Оно выявило проблемы с сосудами, которые могут привести даже к инсульту. Сейчас Сухоруков проходит терапию в стационаре, чтобы устранить все риски. После выписки актёру придётся сесть на жёсткую диету.
Напомним, народный артист России Виктор Сухоруков перенёс острый инфаркт миокарда. В больнице ему сделали коронарное шунтирование. Как отметил актёр, во время процедуры стало известно, что это уже второй инфаркт — первый он перенёс в 2008 году.