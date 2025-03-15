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15 марта, 07:11

У звезды «Брата-2» Виктора Сухорукова выявили осложнения после инфаркта

Виктор Сухоруков. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Виктор Сухоруков. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

У звезды «Брата-2» Виктора Сухорукова обнаружили осложнения после острого инфаркта миокарда, пишет SHOT.

После операции, которую народному артисту провели из-за инфаркта, врачи сделали обширное обследование. Оно выявило проблемы с сосудами, которые могут привести даже к инсульту. Сейчас Сухоруков проходит терапию в стационаре, чтобы устранить все риски. После выписки актёру придётся сесть на жёсткую диету.

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Напомним, народный артист России Виктор Сухоруков перенёс острый инфаркт миокарда. В больнице ему сделали коронарное шунтирование. Как отметил актёр, во время процедуры стало известно, что это уже второй инфаркт — первый он перенёс в 2008 году.

Александра Вишнякова
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