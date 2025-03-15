У звезды «Брата-2» Виктора Сухорукова выявили осложнения после инфаркта

После операции, которую народному артисту провели из-за инфаркта, врачи сделали обширное обследование. Оно выявило проблемы с сосудами, которые могут привести даже к инсульту. Сейчас Сухоруков проходит терапию в стационаре, чтобы устранить все риски. После выписки актёру придётся сесть на жёсткую диету.