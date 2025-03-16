Свахи в России заломили цены за знакомства в весенний сезон

Брачные агентства и частные свахи России подняли ценник к весне на 15–20%. Как пишет SHOT, их услуги востребованы даже среди молодых россиян, а ценник растёт именно из-за спроса.

Руководители брачных агентств рассказали, что советам инфлюенсеров россияне больше не доверяют, приложениям для знакомств — тоже. Поэтому на арену выходят старые добрые свахи. По их словам, ценник на услуги растёт из-за спроса, дорогой рекламы и аренды помещений, где одиночкам рассказывают, как перестать быть одиночками.

Происходит всё так: сначала должна состояться консультация, затем фотосессия, инструктаж перед свиданием и обратная связь после. Полный ВИП-пакет за услуги сейчас обойдётся примерно в 220 тысяч. Цена иногда зависит от возраста: молодой девушке могут найти пару за 5 тысяч, а вот если вам за 50, то придётся отвалить пару сотен тысяч. Частные свахи попроще берут от 5 до 20 тысяч.

Только у одного агентства в базе около 3000 женщин и 1500 мужчин.