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16 марта, 13:05

Свахи в России заломили цены за знакомства в весенний сезон

Брачные агентства и частные свахи в России подняли ценник к весне на 15–20%

Брачные агентства и частные свахи России подняли ценник к весне на 15–20%. Как пишет SHOT, их услуги востребованы даже среди молодых россиян, а ценник растёт именно из-за спроса.

Руководители брачных агентств рассказали, что советам инфлюенсеров россияне больше не доверяют, приложениям для знакомств — тоже. Поэтому на арену выходят старые добрые свахи. По их словам, ценник на услуги растёт из-за спроса, дорогой рекламы и аренды помещений, где одиночкам рассказывают, как перестать быть одиночками.

Происходит всё так: сначала должна состояться консультация, затем фотосессия, инструктаж перед свиданием и обратная связь после. Полный ВИП-пакет за услуги сейчас обойдётся примерно в 220 тысяч. Цена иногда зависит от возраста: молодой девушке могут найти пару за 5 тысяч, а вот если вам за 50, то придётся отвалить пару сотен тысяч. Частные свахи попроще берут от 5 до 20 тысяч.

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Только у одного агентства в базе около 3000 женщин и 1500 мужчин.

А ранее главная сваха страны и ведущая программы «Давай поженимся» Роза Сябитова поделилась советами для женщин, которые задумываются о будущем своих отношений. По её словам, если за полгода отношений от избранника не поступает предложение о браке, стоит задуматься о расставании.

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Shutterstock FOTODOM / triocean

Александра Вишнякова
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