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15 марта, 14:27

В Британии нашли таинственную 200-летнюю «ведьмину бутылку», но в ней было не вино

BBC: В Британии строители обнаружили загадочную 200-летнюю «ведьмину бутылку»

В Великобритании строители обнаружили 200-летнюю бутылку во время работ в Клитхорпсе. Мужчины подумали, что в ней находится ром, и хотели уже выпить содержимое. К счастью, руководитель проекта был на месте и не дал им испить из «ведьминой бутылки». Об этом сообщило издание BBC.

Студентка Линкольнского университета Зара Йейтс проанализировала жидкость с использованием сканера. Оказалось, что внутри находилась моча. Так называемые «ведьмины бутылки» использовались в XVIII-XIX веках для защиты от злых духов. Их наполняли разнообразными предметами, в том числе травами, животными останками и мочой.

По другой версии, сосуд мог использоваться моряками для безопасного путешествия. В любом случае это важное открытие, подчеркнули в университете.

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Ранее зловещие «ведьмины бутылки» вынесло на пляжи Атлантики. Учёные запретили открывать находки. Некоторые исследователи переживают, что внутри могут находиться колдовские заклинания.

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Life.ru / Kandinsky 3.1

Алена Пенчугина
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