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15 марта, 09:12

В Москве зацвёл орешник с жёлтыми «мужскими серёжками»

В Москве зацвёл орешник, процесс пыления пока не начался

Орешник. Обложка © Wikipedia / Schnobby

Орешник. Обложка © Wikipedia / Schnobby

В Москве зацвёл орешник. Об этом сообщил начальник отдела мониторинга биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы Азамат Кунафин.

«Специалисты природоохранного ведомства заметили появление цветков на орешниках в Новомосковском административном округе, в районе станции метро «Филатов луг». Орешник является одним из самых ранних и обильных пыльценосов. Однако пока пыление не зафиксировано», – пояснил он в беседе с агентством «Москва».

Кунафин добавил, что орешник распустился точно в срок. Кроме того, этот кустарник зацвёл и на территории парка «Лосиный остров». Его представители сообщили, что орешник и ива пепельная распустились на две недели раньше положенного срока из-за влияния тёплой зимы.

«Лещина обыкновенная, или орешник – кустарник высотой до 8 м. Его жёлтые «мужские серёжки» ярко выделяются на фоне ещё неодетого леса и появляются примерно за три недели до раскрытия зелёных листьев», — пояснили в нацпарке.

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А ранее Life.ru писал, что в феврале в «Аптекарском огороде» МГУ начала распускаться сирень. Летом её подрежут и пересадят в специальную экспозицию этих растений.

Дарья Нарыкова
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