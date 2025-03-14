Путин: Ситуация в отношениях с США двигается, «посмотрим, что получится»

Президент России Владимир Путин сообщил, что ситуация во взаимоотношениях Москвы и Вашингтона начинает двигаться. Заявление главы государства прозвучало на совещании с постоянными членами Совбеза.

«В целом ситуация как бы начинает двигаться. Посмотрим, что из этого получится. Мы сегодня этой темой и позанимаемся. У нас два докладчика. Лавров Сергей Викторович и Нарышкин Сергей Евгеньевич», — сказал российский лидер, открывая совещание.