Путин: Ситуация в отношениях с США двигается, «посмотрим, что получится»
Президент России Владимир Путин сообщил, что ситуация во взаимоотношениях Москвы и Вашингтона начинает двигаться. Заявление главы государства прозвучало на совещании с постоянными членами Совбеза.
«В целом ситуация как бы начинает двигаться. Посмотрим, что из этого получится. Мы сегодня этой темой и позанимаемся. У нас два докладчика. Лавров Сергей Викторович и Нарышкин Сергей Евгеньевич», — сказал российский лидер, открывая совещание.
А ранее Александр Лукашенко рассказал, что Путину «тайно» звонили представители Киева. Президент республики не стал называть имена. Он пояснил, что это сделает сам российский лидер, если сочтёт необходимым.
Life.ru