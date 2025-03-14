Путин назвал сложным процесс восстановления российско-американских отношений
Президент России Владимир Путин заявил, что у него уже состоялся телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Также прошли первые контакты министра иностранных дел Сергея Лаврова с его американским коллегой Марко Рубио. Разговаривал с коллегами из Штатов и помощник президента России Юрий Ушаков. Однако процесс восстановления отношений между РФ и США является трудной задачей.
«Процесс этот непростой, если не сказать сложный», — заявил Путин на совещании с постоянными членами Совбеза.
А ранее Путин отметил, что ознакомился с призывом американского лидера Дональда Трампа пощадить украинских военных. Глава государства подчеркнул, что с пониманием воспринимает призыв из Вашингтона руководствоваться принципами гуманности в отношении солдат ВСУ.
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