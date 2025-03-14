Путин назвал сложным процесс восстановления российско-американских отношений

Президент России Владимир Путин заявил, что у него уже состоялся телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Также прошли первые контакты министра иностранных дел Сергея Лаврова с его американским коллегой Марко Рубио. Разговаривал с коллегами из Штатов и помощник президента России Юрий Ушаков. Однако процесс восстановления отношений между РФ и США является трудной задачей.