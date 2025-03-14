Эстония ввела санкции против троих россиян, исключённых из списка ЕС

В Эстонии решили ввести санкции в отношении министра спорта России и главы Олимпийского комитета РФ Михаила Дегтярёва, предпринимателя Вячеслава Кантора и сестры Алишера Усманова — Гульбахор Исмаиловой. Об этом сообщает портал гостелерадио ERR.

«Я принял решение ввести внутренние финансовые санкции в отношении Кантора, Дегтярёва и Исмаиловой, которые были исключены из санкционного списка ЕС из-за Венгрии», — заявил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна.