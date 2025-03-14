Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 марта, 17:38

Эстония ввела санкции против троих россиян, исключённых из списка ЕС

В Эстонии решили ввести санкции в отношении министра спорта России и главы Олимпийского комитета РФ Михаила Дегтярёва, предпринимателя Вячеслава Кантора и сестры Алишера Усманова — Гульбахор Исмаиловой. Об этом сообщает портал гостелерадио ERR.

«Я принял решение ввести внутренние финансовые санкции в отношении Кантора, Дегтярёва и Исмаиловой, которые были исключены из санкционного списка ЕС из-за Венгрии», — заявил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна.

Напомним, что ранее Евросоюз снял санкции с вышеупомянутых россиян из-за решения Венгрии. Будапешт согласился продлить ограничения только при условии, что Дегтярёв, Кантор и Исмаилова будут исключены из этого списка.

«Позиция не изменилась»: Дегтярёв отреагировал на снятие с него санкций ЕС
«Позиция не изменилась»: Дегтярёв отреагировал на снятие с него санкций ЕС
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Viktoriia Kokhanevych

Полина Никифорова
  • Новости
  • Эстония
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar