Эстония ввела санкции против троих россиян, исключённых из списка ЕС
В Эстонии решили ввести санкции в отношении министра спорта России и главы Олимпийского комитета РФ Михаила Дегтярёва, предпринимателя Вячеслава Кантора и сестры Алишера Усманова — Гульбахор Исмаиловой. Об этом сообщает портал гостелерадио ERR.
«Я принял решение ввести внутренние финансовые санкции в отношении Кантора, Дегтярёва и Исмаиловой, которые были исключены из санкционного списка ЕС из-за Венгрии», — заявил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна.
Напомним, что ранее Евросоюз снял санкции с вышеупомянутых россиян из-за решения Венгрии. Будапешт согласился продлить ограничения только при условии, что Дегтярёв, Кантор и Исмаилова будут исключены из этого списка.
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