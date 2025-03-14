«Задача Банковой была убить мирных?»: Захарова ответила на слова Зеленского о «курской операции»
Захарова: План Зеленского под Курском заключался в том, чтобы убить гражданских
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова Владимира Зеленского о якобы «выполненном плане» в Курской области. Дипломат предположила, что глава киевского режима просто хотел убить как можно больше солдат ВСУ и мирных жителей.
«То есть задача Банковой была убить мирных граждан, закопать побольше ВСУшников и сдать в плен оставшихся украинцев?» — написала Захарова в своём телеграм-канале.
Напомним, что Зеленский назвал разгром ВСУ в Курской области «выполненной задачей». Он заявил, что эта операция армии Украины была нужна, чтобы снизить давление на подразделения ВСУ на Харьковском и Восточном направлениях.
Telegram/ Мария Захарова