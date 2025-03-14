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Регион
14 марта, 18:50

«Задача Банковой была убить мирных?»: Захарова ответила на слова Зеленского о «курской операции»

Захарова: План Зеленского под Курском заключался в том, чтобы убить гражданских

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова Владимира Зеленского о якобы «выполненном плане» в Курской области. Дипломат предположила, что глава киевского режима просто хотел убить как можно больше солдат ВСУ и мирных жителей.

«То есть задача Банковой была убить мирных граждан, закопать побольше ВСУшников и сдать в плен оставшихся украинцев?» написала Захарова в своём телеграм-канале.

Напомним, что Зеленский назвал разгром ВСУ в Курской области «выполненной задачей». Он заявил, что эта операция армии Украины была нужна, чтобы снизить давление на подразделения ВСУ на Харьковском и Восточном направлениях.

Зеленскому предрекли конец после разгрома ВСУ в Курской области
Зеленскому предрекли конец после разгрома ВСУ в Курской области
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Telegram/ Мария Захарова

Полина Никифорова
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