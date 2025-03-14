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Регион
14 марта, 18:24

Ушаков заявил о воссоздании диалога РФ и США

Ушаков: Диалог между РФ и США налажен и регулярно осуществляется по ряду каналов

Восстановленный диалог между Россией и действующей администрацией США успешно налажен и проводится на регулярной основе через несколько каналов связи. Об этом журналистам сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.

«Ещё раз подчеркну, что такой диалог налажен и регулярно осуществляется по целому ряду каналов», — сказал он в ходе брифинга.

Помощник Путина отметил, что глава государства внимательно относится ко всем вопросам, которые поднимаются в ходе этого диалога.

Ранее Ушаков заявил, что сигнал от президента США Дональда Трампа был услышан. По его словам, российский лидер Владимир Путин гарантировал солдатам ВСУ в Курской области жизнь и достойное обращение, если, конечно, Киев отдаст им приказ сложить оружие и сдаться в плен.

Путин ответил на просьбу Трампа пощадить ВСУшников в Курской области
Путин ответил на просьбу Трампа пощадить ВСУшников в Курской области
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ТАСС / Валерий Шарифулин

Наталья Демьянова
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