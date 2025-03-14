Ушаков заявил о воссоздании диалога РФ и США
Ушаков: Диалог между РФ и США налажен и регулярно осуществляется по ряду каналов
Восстановленный диалог между Россией и действующей администрацией США успешно налажен и проводится на регулярной основе через несколько каналов связи. Об этом журналистам сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.
«Ещё раз подчеркну, что такой диалог налажен и регулярно осуществляется по целому ряду каналов», — сказал он в ходе брифинга.
Помощник Путина отметил, что глава государства внимательно относится ко всем вопросам, которые поднимаются в ходе этого диалога.
Ранее Ушаков заявил, что сигнал от президента США Дональда Трампа был услышан. По его словам, российский лидер Владимир Путин гарантировал солдатам ВСУ в Курской области жизнь и достойное обращение, если, конечно, Киев отдаст им приказ сложить оружие и сдаться в плен.
ТАСС / Валерий Шарифулин