Ушаков заявил о воссоздании диалога РФ и США

Восстановленный диалог между Россией и действующей администрацией США успешно налажен и проводится на регулярной основе через несколько каналов связи. Об этом журналистам сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.

«Ещё раз подчеркну, что такой диалог налажен и регулярно осуществляется по целому ряду каналов», — сказал он в ходе брифинга.

Помощник Путина отметил, что глава государства внимательно относится ко всем вопросам, которые поднимаются в ходе этого диалога.