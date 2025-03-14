«Не можем рисковать жизнями»: Хинштейн обратился к курянам на фоне запрета въезда в ряд населённых пунктов

Врио главы Курской области Александр Хинштейн сделал обращение к жителям региона в связи с закрытием въезда в населённые пункты приграничных районов. Он подчеркнул важность соблюдения мер безопасности и необходимости сотрудничества с властями в этот непростой период.

Хинштейн также пояснил, что тем, кто хочет вернуться домой, крайне небезопасно делать это в текущих условиях. Он отметил, что на территории освобождённых населённых пунктов присутствует множество мин и взрывоопасных объектов. Военнослужащие продолжают обнаруживать неразорвавшиеся боеприпасы и различные взрывоопасные устройства как в домах, так и на территориях возле них. Хинштейн призвал всех соблюдать осторожность и дождаться завершения специальных мероприятий по разминированию, чтобы обеспечить безопасность граждан.

«Нашим военным необходимо время на то, чтобы отодвинуть линию боевого соприкосновения на безопасное расстояние, а также на разминирование территории. До окончания этих работ, пока мы не убедимся, что нашим людям ничего не угрожает, мы не можем себе позволить рисковать жизнями граждан», — написал Хинштейн в телеграм-канале.