Трамп назвал сарказмом обещание завершить украинский конфликт за 24 часа
Американский лидер Дональд Трамп признался, что его многочисленные предвыборные обещания завершить украинский конфликт за 24 часа в случае прихода к власти были лишь сарказмом. Об этом политик заявил в интервью журналистке Шерил Эткиссон.
«Я был немного саркастичен, когда говорил это. На самом деле я имел в виду, что хотел бы уладить этот вопрос», — произнёс он.
Недавно о нарушенном обещании Трампа пошутил и спецпосланник президента по Украине Кит Келлог. Он отметил, что глава государства не назвал точный день, когда собирается положить конец конфликту.
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Flickr / The White House