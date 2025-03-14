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14 марта, 19:47

Трамп назвал сарказмом обещание завершить украинский конфликт за 24 часа

Американский лидер Дональд Трамп признался, что его многочисленные предвыборные обещания завершить украинский конфликт за 24 часа в случае прихода к власти были лишь сарказмом. Об этом политик заявил в интервью журналистке Шерил Эткиссон.

«Я был немного саркастичен, когда говорил это. На самом деле я имел в виду, что хотел бы уладить этот вопрос», — произнёс он.

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Недавно о нарушенном обещании Трампа пошутил и спецпосланник президента по Украине Кит Келлог. Он отметил, что глава государства не назвал точный день, когда собирается положить конец конфликту.

Обложка ©

Flickr / The White House

Илья Пушкарев
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