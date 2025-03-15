Крупнейший мясокомбинат Урала поймали на производстве опасной мясной продукции

«Уральский мясокомбинат», который входит в крупнейший холдинг «Сибагро» и поставляет продукцию по всей России, провалил пищевой мониторинг, выяснила SHOT ПРОВЕРКА. В говяжьем фарше «Премиум» с этого предприятия обнаружили сальмонеллу. Проба была взята в одном из магазинов Екатеринбурга.

Нарушение санитарных норм на комбинате может привести к вспышке опасного сальмонеллёза. Руководство предприятия обязали немедленно провести контроль, однако полная информация об устранённых нарушениях так и не была предоставлена. Действие деклараций на продукцию было приостановлено. Под запрет попал не только говяжий фарш, но и остальные мясные полуфабрикаты.