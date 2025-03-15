Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 марта, 21:45

Крупнейший мясокомбинат Урала поймали на производстве опасной мясной продукции

SHOT ПРОВЕРКА: В продукции «Уральского мясокомбината» обнаружена сальмонелла

«Уральский мясокомбинат», который входит в крупнейший холдинг «Сибагро» и поставляет продукцию по всей России, провалил пищевой мониторинг, выяснила SHOT ПРОВЕРКА. В говяжьем фарше «Премиум» с этого предприятия обнаружили сальмонеллу. Проба была взята в одном из магазинов Екатеринбурга.

Нарушение санитарных норм на комбинате может привести к вспышке опасного сальмонеллёза. Руководство предприятия обязали немедленно провести контроль, однако полная информация об устранённых нарушениях так и не была предоставлена. Действие деклараций на продукцию было приостановлено. Под запрет попал не только говяжий фарш, но и остальные мясные полуфабрикаты.

«Риск ботулизма»: В российских магазинах нашли смертельно опасные консервы
«Риск ботулизма»: В российских магазинах нашли смертельно опасные консервы

А ранее сальмонеллу и другие опасные бактерии нашли в полуфабрикатах торгового бренда «Ложкарёвъ», под которым выпускаются колбасы, пельмени, котлеты, хинкали. Товары этой марки расходятся по всей России и встречаются во многих розничных магазинах.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / nevodka

Тимур Хингеев
  • Новости
  • SHOT проверка
  • Общество
  • Свердловская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar