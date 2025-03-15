Российские борцы завоевали 21 медаль на молодёжном чемпионате Европы

Российские спортсмены показали невероятный результат на молодёжном чемпионате Европы по борьбе, завоевав суммарно 21 медаль. Турнир проходил с 8 по 14 марта в столице Албании.

В активе нашей команды, выступавшей под нейтральным флагом, десять золотых, семь серебряных и четыре бронзовые награды. В вольной борьбе пьедестал возглавили Лев Павлов (57 кг), Амаль Джандубаев (65 кг), Магомед-Эми Эльтемиров (70 кг), Исмаил Ханиев (74 кг), Арсен Балаян (79 кг) и Мухамед-Тагир Ханиев (92 кг). Бады-Маадыр Самдан (97 кг) взял «серебро», а Арслан Багаев (86 кг) —«бронзу».

В греко-римской борьбе «золото» завоевали Алибек Амиров (55 кг) и Евгений Байдусов (77 кг). Данил Григорьев (72 кг), Гамзат Гаджиев (82 кг) и Магомед Аличуев (130 кг) стали серебряными призёрами, а Папик Джавадян (60 кг), Даниял Агаев (67 кг) и Басхан Саидов (87 кг) выиграли «бронзу».

Среди женщин же лучшими стали Наталия Пудова (50 кг) и Кристина Братчикова (72 кг). Екатерина Карпушкина (53 кг), Амина Танделова (62 кг) и Ольга Козырева (76 кг) завоевали серебряные медали.