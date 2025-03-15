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15 марта, 01:06

Взрывы повредили энергетическую инфраструктуру в двух областях Украины

Серия взрывов прогремела на территории Одесской и Сумской областей Украины. Зафиксированы повреждения на местных энергетических объектах. В результате часть населённых пунктов погрузилась в блэкаут.

«Из-за повреждения энергетической инфраструктуры полностью обесточен город Черноморск», — сообщил в соцсетях глава одесской военной администрации Олег Кипер.

Перебои с подачей электроэнергии наблюдаются и в Сумах, сообщили в «Сумыоблэнерго». По данным мэрии, за ночь там прогремели 11 взрывов.

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Ранее ВС РФ нанесли удары по инфраструктуре аэродромов и энергетическим объектам, которые играют ключевую роль в обеспечении работы ВПК Украины. Также были атакованы скопления живой силы и техники ВСУ.

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Shutterstock / FOTODOM / rizal arifiyanto

Тимур Хингеев
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