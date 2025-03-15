Взрывы повредили энергетическую инфраструктуру в двух областях Украины

Серия взрывов прогремела на территории Одесской и Сумской областей Украины. Зафиксированы повреждения на местных энергетических объектах. В результате часть населённых пунктов погрузилась в блэкаут.

«Из-за повреждения энергетической инфраструктуры полностью обесточен город Черноморск», — сообщил в соцсетях глава одесской военной администрации Олег Кипер.

Перебои с подачей электроэнергии наблюдаются и в Сумах, сообщили в «Сумыоблэнерго». По данным мэрии, за ночь там прогремели 11 взрывов.