На Украине объявили о формировании нового армейского корпуса на основе 3-й штурмовой бригады, сформированной ветеранами «Азова»**. Подразделение возглавил один из основателей нацбатальона Андрей Билецкий*.

«Основанная добровольцами в 2022 году 3-я штурмовая становится 3-м армейским корпусом под командованием Андрея Билецкого*», — гласит пост в соцсетях формирования.

Публикация сопровождается видеороликом, в котором известный украинский националист обещает «изменить ход войны».

А между тем российские военные разгромили штурмовую бригаду «азовцев»** неподалёку от Надии в Луганской Народной Республике. Противник понёс потери в бронетехнике и личном составе, после чего отступил.