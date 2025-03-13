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13 марта, 11:38

ВС РФ поразили силы боевиков «Азова»*, отражая атаку в ЛНР

Минобороны: ВС РФ уничтожили силы «Азова»*, отражая атаку в районе Надии ЛНР

Штурмовая бригада ВСУ «Азов»* понесла потери в бронетехнике и личном составе в результате попытки атаки на подразделения российских сил неподалёку от Надии в Луганской Народной Республике. Об этом проинформировало Минобороны России.

«Военнослужащие подразделений 752-го мотострелкового полка 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад» в ходе отражения атаки штурмовых групп 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ «Азов»* при поддержке бронетехники уничтожили три бронетранспортёра М113 производства США и более 20 боевиков», — говорится в сообщении.

Минобороны также представило видео объективного контроля, на котором запечатлено уничтожение бронетехники, включая три бронетранспортёра М113 американского производства, а также украинских военных. В ведомстве отметили, что атака была успешно отбита, оставшиеся силы противника были вынуждены отступить.

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А ранее было раскрыто число населённых пунктов, которые осталось освободить от ВСУ в Курской области. Напомним, сегодня Минобороны сообщило об освобождении Суджи. Кроме того, подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий за минувшие сутки были освобождены населённые пункты Меловой и Подол.

* Организация признана террористической, её деятельность запрещена на территории России.

Обложка ©

ТАСС / Алексей Коновалов

Наталья Демьянова
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