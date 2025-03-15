Железобетонная балка раздавила пятерых строителей в Бангкоке

Железобетонная балка рухнула на рабочих на строительной площадке скоростной автомагистрали в районе Бангкока Чом Тонг. Жертвами происшествия стали минимум пять человек, ещё 27 отделались ранениями, сообщает Bangkok Post.

Инцидент произошёл поздней ночью примерно в 200 метрах от съезда на магистраль Рама III-Дао Ханонг. Балка упала на уже построенную часть дороги, где находились десятки человек. Прибывшие на место трагедии спасатели развернули поисково-спасательные работы. Часть тел и большинство пострадавших уже извлечены из-под обломков.