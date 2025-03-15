Силы ПВО уничтожили 15 дронов ВСУ в двух районах Воронежской области
Силы ПВО и радиоэлектронной борьбы сбили и подавили 15 украинских беспилотников над Воронежской областью, сообщил губернатор Александр Гусев. Обломки БПЛА рухнули на территории двух районов региона.
«По предварительным данным, пострадавших и повреждений на земле нет. Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется», — говорится в сообщении.
Серия взрывов в ночь на 15 марта прогремела и в Волгограде. Местные жители сообщили о сбитых над городом и окрестностями беспилотниках.
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