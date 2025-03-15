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Регион
15 марта, 02:46

Силы ПВО уничтожили 15 дронов ВСУ в двух районах Воронежской области

Силы ПВО и радиоэлектронной борьбы сбили и подавили 15 украинских беспилотников над Воронежской областью, сообщил губернатор Александр Гусев. Обломки БПЛА рухнули на территории двух районов региона.

«По предварительным данным, пострадавших и повреждений на земле нет. Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется», — говорится в сообщении.

Аэропорты Волгограда и Саратова временно остановили работу в целях безопасности
Аэропорты Волгограда и Саратова временно остановили работу в целях безопасности

Серия взрывов в ночь на 15 марта прогремела и в Волгограде. Местные жители сообщили о сбитых над городом и окрестностями беспилотниках.

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Telegram / Минобороны России

Тимур Хингеев
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