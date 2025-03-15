Силы ПВО уничтожили 15 дронов ВСУ в двух районах Воронежской области

Силы ПВО и радиоэлектронной борьбы сбили и подавили 15 украинских беспилотников над Воронежской областью, сообщил губернатор Александр Гусев. Обломки БПЛА рухнули на территории двух районов региона.

«По предварительным данным, пострадавших и повреждений на земле нет. Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется», — говорится в сообщении.