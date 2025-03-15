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15 марта, 04:41

В МВД объяснили, почему ни в коем случае нельзя перезванивать незнакомцам

МВД: Мошенники научились списывать деньги со счёта во время телефонного звонка

Аферисты разработали новую мошенническую схему, которая позволяет им наживаться на россиянах при помощи ответных телефонных звонков. Подробности хитрого метода содержатся в материалах МВД РФ, с которыми ознакомились в РИА «Новости».

Правоохранители отмечают, что всё начинается с безобидной SMS с просьбой перезвонить. Злоумышленники обосновывают это помощью другу, изменением тарифов и даже проблемами с банковской картой. И как только наивный абонент набирает номер, с его счёта начинают утекать деньги.

«После того, как потерпевший перезванивает, долго держат на линии. В результате оказывается, что со счёта списаны крупные суммы», — говорится в сообщении МВД.

В полиции пояснили, что мошенники используют сервисы с платным звонком. Обычно такие сервисы информируют, что звонок платный. Однако аферисты не вставляют это предупреждение.

Названа ошеломительная сумма, которую россияне ежедневно отдают мошенникам
Названа ошеломительная сумма, которую россияне ежедневно отдают мошенникам

Ранее новая мошенническая схема начала распространяться и в Telegram. Злоумышленники крадут личные данные пользователей, рассылая им сообщения о смерти знакомого человека с прикреплённым вирусным файлом.

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Shutterstock / FOTODOM / JOURNEY STUDIO7

Антон Голыбин
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