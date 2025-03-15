В МВД объяснили, почему ни в коем случае нельзя перезванивать незнакомцам
МВД: Мошенники научились списывать деньги со счёта во время телефонного звонка
Аферисты разработали новую мошенническую схему, которая позволяет им наживаться на россиянах при помощи ответных телефонных звонков. Подробности хитрого метода содержатся в материалах МВД РФ, с которыми ознакомились в РИА «Новости».
Правоохранители отмечают, что всё начинается с безобидной SMS с просьбой перезвонить. Злоумышленники обосновывают это помощью другу, изменением тарифов и даже проблемами с банковской картой. И как только наивный абонент набирает номер, с его счёта начинают утекать деньги.
«После того, как потерпевший перезванивает, долго держат на линии. В результате оказывается, что со счёта списаны крупные суммы», — говорится в сообщении МВД.
В полиции пояснили, что мошенники используют сервисы с платным звонком. Обычно такие сервисы информируют, что звонок платный. Однако аферисты не вставляют это предупреждение.
Ранее новая мошенническая схема начала распространяться и в Telegram. Злоумышленники крадут личные данные пользователей, рассылая им сообщения о смерти знакомого человека с прикреплённым вирусным файлом.
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