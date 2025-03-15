В МВД объяснили, почему ни в коем случае нельзя перезванивать незнакомцам

Аферисты разработали новую мошенническую схему, которая позволяет им наживаться на россиянах при помощи ответных телефонных звонков. Подробности хитрого метода содержатся в материалах МВД РФ, с которыми ознакомились в РИА «Новости».

Правоохранители отмечают, что всё начинается с безобидной SMS с просьбой перезвонить. Злоумышленники обосновывают это помощью другу, изменением тарифов и даже проблемами с банковской картой. И как только наивный абонент набирает номер, с его счёта начинают утекать деньги.

«После того, как потерпевший перезванивает, долго держат на линии. В результате оказывается, что со счёта списаны крупные суммы», — говорится в сообщении МВД.

В полиции пояснили, что мошенники используют сервисы с платным звонком. Обычно такие сервисы информируют, что звонок платный. Однако аферисты не вставляют это предупреждение.