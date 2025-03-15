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Регион
15 марта, 05:12

Финский профессор Малинен: Зеленскому остаётся только одно — сдаться

Профессор Хельсинского университета Туомас Малинен призвал Владимира Зеленского принять единственно верное решение и выбросить белый флаг. Об этом политолог заявил в соцсети X.

«Зеленскому осталось сделать только одно: сдаться. Отсюда начнёт проистекать всё позитивное», — уверен финский профессор.

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А ранее Владимир Рогов заявил, что Зеленский угодил в плен собственного упрямства, отказавшись отдавать курской группировке ВСУ приказ на отступление. Глава киевского режима оказался в безвыходной ситуации, где каждое действие будет для него проигрышным.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Тимур Хингеев
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