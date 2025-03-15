Финский профессор Малинен: Зеленскому остаётся только одно — сдаться
Профессор Хельсинского университета Туомас Малинен призвал Владимира Зеленского принять единственно верное решение и выбросить белый флаг. Об этом политолог заявил в соцсети X.
«Зеленскому осталось сделать только одно: сдаться. Отсюда начнёт проистекать всё позитивное», — уверен финский профессор.
А ранее Владимир Рогов заявил, что Зеленский угодил в плен собственного упрямства, отказавшись отдавать курской группировке ВСУ приказ на отступление. Глава киевского режима оказался в безвыходной ситуации, где каждое действие будет для него проигрышным.
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