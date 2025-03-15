Зеленский в тупике: Путин одним решением переиграл экс-комика в Курской области
Рогов: Путин загнал Зеленского в тупик одним решением по Курской области
Владимир Зеленский угодил в плен собственного упрямства, отказавшись отдавать курской группировке ВСУ приказ на отступление. Теперь глава киевского режима оказался в безвыходной ситуации, где каждое действие будет для него проигрышным, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.
Так он отреагировал на решение президента России Владимира Путина пощадить окружённых на Курщине военнослужащих ВСУ в случае добровольного отказа от сопротивления и сдачи в плен.
«Своим решением президент России поставил Зеленского в тупик. Если Зеленский не отдаст приказ сдаваться, то его обвинят в гибели тысяч боевиков. Дать команду сдаваться — значит признать своё поражение, что станет началом капитуляции», — заявил Рогов РИА «Новости».
Напомним, что 14 марта президент США Дональд Трамп попросил Владимира Путина «пощадить» окружённых в Курской области боевиков ВСУ. Российский лидер согласился сохранить украинцам жизнь, но при условии, что военным отдадут приказ сложить оружие.
Flickr / President Of Ukraine