Владимир Зеленский угодил в плен собственного упрямства, отказавшись отдавать курской группировке ВСУ приказ на отступление. Теперь глава киевского режима оказался в безвыходной ситуации, где каждое действие будет для него проигрышным, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

Так он отреагировал на решение президента России Владимира Путина пощадить окружённых на Курщине военнослужащих ВСУ в случае добровольного отказа от сопротивления и сдачи в плен.