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15 марта, 05:21

В американском штате Огайо при крушении вертолёта погиб пилот

Пилот вертолёта погиб при крушении воздушного судна в американском штате Огайо. Об этом сообщает телеканал Fox 8 со ссылкой на местный дорожный патруль.

«Дорожный патруль штата Огайо опознал погибшего как 52-летнего Энтони Джонса из Норт-Ройялтона», — говорится в публикации телеканала.

Сообщается, что вертолёт Schweizer 269C рухнул около водохранилища Могадор 14 февраля в 7:30 утра. При падении борт задел ЛЭП. Он зацепился за провода и спикировал в водоём. Спасатели достали тело пилота.

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Ранее в Дагестане у пешеходного перехода в Махачкале бронетранспортёр раздавил «Ладу Приору». Водитель легкового автомобиля погиб. Обстоятельства произошедшего выясняют местные правоохранители. Очевидцы смогли снять видео с места происшествия.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Marrilena

Николай Рюмин
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