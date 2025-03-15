В американском штате Огайо при крушении вертолёта погиб пилот

Пилот вертолёта погиб при крушении воздушного судна в американском штате Огайо. Об этом сообщает телеканал Fox 8 со ссылкой на местный дорожный патруль.

«Дорожный патруль штата Огайо опознал погибшего как 52-летнего Энтони Джонса из Норт-Ройялтона», — говорится в публикации телеканала.

Сообщается, что вертолёт Schweizer 269C рухнул около водохранилища Могадор 14 февраля в 7:30 утра. При падении борт задел ЛЭП. Он зацепился за провода и спикировал в водоём. Спасатели достали тело пилота.