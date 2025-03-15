Миронов предложил повысить НДФЛ для сверхбогатых до 35%

Для россиян, доход которых превышает 500 миллионов рублей в год, следует повысить ставку налога до 35%. О необходимости данной меры заявил лидер партии «Справедливая Россия — За правду», депутат Госдумы Сергей Миронов.

«Нужно донастраивать шкалу НДФЛ и повышать ставки для сверхбогатого меньшинства. При этом для граждан с доходами ниже прожиточного минимума налог давно пора отменить. Это наши программные требования, и мы будем добиваться расширения шкалы подоходного налога...», — сказал он в беседе с РИА «Новости».

Он уточнил, что речь идёт о следующих изменениях: на доходы от 250 до 500 миллионов рублей в год — ставка 25%, на доходы от 500 миллионов – в 35%. Необходимость подобных изменений он аргументировал ростом доходного неравенства в РФ. Миронов также напомнил, что с прошлого года максимальная ставка налога на доходы от 50 миллионов рублей в год составляет 22%.

«Минфин в очередной раз «пощадил» наших миллиардеров, которые, кстати, за прошлый год увеличили своё совокупное состояние на 18,5 миллиарда долларов, а в этом году – ещё на 8 миллиардов», — заявил он, настаивая на ином подходе.