США хотят ужесточить въезд в страну для россиян и белорусов

В США могут ужесточить въезд в страну для граждан из 43 стран, в то числе из России и Белоруссии. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники.

Примечательно, что Вашингтон планирует установить полный запрет на въезд в США гражданам Афганистана, Бутана, Венесуэлы, Ирана, Кубы, КНДР, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена. Ограниченный въезд рассматривается для граждан России, Белоруссии, Туркмении, Эритреи, Гаити, Лаоса, Мьянмы, Пакистана, Сьерра-Леоне и Южного Судана.

Уточняется, что въезд, в случае введения рестрикций, будет преимущественно одобрен «состоятельным деловым путешественникам, но не лицам, путешествующим по иммиграционным или туристическим визам».

Ещё 22 странам Соединённые Штаты планируют предоставить ограниченные временные рамки для устранения факторов «беспокойства» со стороны США. В противном случае каждая из них может попасть либо в категорию полного запрета, либо резкого ограничения визового режима.

«Предложение резко ограничить, если не полностью запретить, путешественников из России, поднимает другой вопрос… Трамп пытается переориентировать внешнюю политику США в более дружественном по отношению к России направлении», — указывает газета.

На данный момент перечисленные страны из списка проходят рассмотрение посольством США, а также специалистами по безопасности. Также пока не уточняется, отразятся ли корректировки на путешественниках, которые уже имеют действующие визы или грин-карты.