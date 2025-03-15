В Москве задержан один из самых разыскиваемых румынских преступников Василь Родидеал
В Москве по запросу Интерпола задержан румынский преступник Василь Родидеал
В Москве был задержан один из самых разыскиваемых преступников Румынии — Василь Родидеал. Этот человек находился в международном розыске по линии Интерпола.
В Москве был задержан один из самых разыскиваемых преступников Румынии — Василь Родидеал. Фото © Telegram / SHOT
Как стало известно из источников SHOT, 63-летнего Родидеала, который скрывался с 2014 года, арестовали в квартире на Нахимовском проспекте. Интересно, что в 2018 году он получил гражданство России и сменил имя на Василий Иванович Кравцов. В настоящее время он находится под стражей, и власти решают вопрос о его экстрадиции.
Родидеал был осуждён в Румынии на 12 с половиной лет лишения свободы за создание и поддержку организованной преступной группы, незаконное хранение боеприпасов, подстрекательство к тяжкому убийству и другие серьезные преступления, включая использование поддельных денежных купюр и управление транспортным средством в состоянии временного отстранения от управления.
Ранее в Великобритании задержали молдавского олигарха Вячеслава Платона, которого обвиняют в отмывании денег и мошенничестве. Задержанного ждёт экстрадиция в Молдавию.
Telegram / SHOT