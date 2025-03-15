Девушка погибла, выпав из окна на автомобиль на северо-востоке Москвы
360.ru: В Москве девушка погибла, упав с высоты на припаркованный автомобиль
На северо-востоке Москвы в районе Лианозово девушка упала с высоты на автомобиль, который стоял припаркованным во дворе дома на улице Новгородская. О происшествии сообщил знакомый с деталями источник.
Скорая помощь на месте происшествия. Видео © 360.ru
Как передает 360.ru, в 14:36 спасательные службы получили сообщение о происшествии и выдвинулись на место событий. Пострадавшую обнаружили в тяжёлом состоянии. В 15:17 её достали при помощи гидравлического инструмента и транспортировали в машину скорой помощи
Травмы оказались несовместимы с жизнью, вскоре медики констатировали смерть москвички.
Ранее в подмосковном Волоколамске три ребёнка отравились неизвестным веществом. Пострадавших, которым от 8 до 17 лет, срочно увезли в больницу.
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