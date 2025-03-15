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15 марта, 07:10

Девушка погибла, выпав из окна на автомобиль на северо-востоке Москвы

360.ru: В Москве девушка погибла, упав с высоты на припаркованный автомобиль

На северо-востоке Москвы в районе Лианозово девушка упала с высоты на автомобиль, который стоял припаркованным во дворе дома на улице Новгородская. О происшествии сообщил знакомый с деталями источник.

Скорая помощь на месте происшествия. Видео © 360.ru

Как передает 360.ru, в 14:36 спасательные службы получили сообщение о происшествии и выдвинулись на место событий. Пострадавшую обнаружили в тяжёлом состоянии. В 15:17 её достали при помощи гидравлического инструмента и транспортировали в машину скорой помощи

Травмы оказались несовместимы с жизнью, вскоре медики констатировали смерть москвички.

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / thanun vongsuravanich

Мария Любицкая
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