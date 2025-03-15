Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 марта, 07:57

В школе Приморья, где связывали первоклашек скотчем, уволили директрису-депутата

В школе Приморья уволили директора после инцидента со связыванием первоклассников скотчем. Об этом сообщает телеграм-канал Amur Mash.

По данным правоохранителей, учительница начальных классов СОШ № 5 посёлка Тавричанка регулярно могла использовать силу в воспитательных целях. После инцидента двоим малышам даже потребовалась психологическая помощь. Изначально директор школы и депутат Евгения Мазитова проигнорировала жалобы родителей. Сейчас она уже лишилась должности в образовательном учреждении. Заведено уголовное дело по ненадлежащему воспитанию несовершеннолетнего.

87-летнюю учительницу из Канады признали виновной в изнасиловании 5 школьников
87-летнюю учительницу из Канады признали виновной в изнасиловании 5 школьников

Напомним, учитель начальных классов в приморском посёлке Тавричанка связывала руки ученикам скотчем в качестве наказания. Женщина могла систематически повышать голос и портить имущество детишек. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал личного отчёта по этому делу.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Baru Cameragirl

Николай Рюмин
  • Новости
  • Дети
  • Криминал
  • Приморский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar