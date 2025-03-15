В школе Приморья, где связывали первоклашек скотчем, уволили директрису-депутата
В школе Приморья уволили директора после инцидента со связыванием первоклассников скотчем. Об этом сообщает телеграм-канал Amur Mash.
По данным правоохранителей, учительница начальных классов СОШ № 5 посёлка Тавричанка регулярно могла использовать силу в воспитательных целях. После инцидента двоим малышам даже потребовалась психологическая помощь. Изначально директор школы и депутат Евгения Мазитова проигнорировала жалобы родителей. Сейчас она уже лишилась должности в образовательном учреждении. Заведено уголовное дело по ненадлежащему воспитанию несовершеннолетнего.
Напомним, учитель начальных классов в приморском посёлке Тавричанка связывала руки ученикам скотчем в качестве наказания. Женщина могла систематически повышать голос и портить имущество детишек. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал личного отчёта по этому делу.
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