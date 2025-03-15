«Должны быть другие подходы»: Экономист оценил идею о выплатах домохозяйкам

В России уже существует механизм единого социального пособия, который обеспечивает, чтобы доходы семьи, если они ниже прожиточного минимума, дополнялись государством до этого уровня. Об этом заявил профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов в интервью радио «Комсомольская правда», комментируя идею выплат прожиточного минимума домохозяйкам.

Сафонов считает, что предложенная инициатива имеет популистский характер, так как некоторые семьи могут иметь скрытые доходы. Также он отметил, что многие специально не вступают в брак ради выплат. По мнению эксперта, чтобы улучшить уровень благосостояния в стране, в первую очередь нужно подумать о работающих людях и сделать минимальный размер заработной платы выше прожиточного минимума в 2,5 раза.

«Вторая задача заключается в том, чтобы проводить последовательную политику повышения заработной платы работников бюджетной сферы. Таким образом, эти два драйвера будут подтягивать и доходы работающих до того уровня, который будет обществом рассматриваться как вполне приемлемый и благоприятный», — заявил экономист.

Кроме того, Сафонов отметил, что важно развивать бесплатные услуги для детей, такие как образование, спорт и доступ к культурным мероприятиям, чтобы улучшить благосостояние граждан.