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15 марта, 08:05

Названо число бойцов ВСУ, осуждённых за атаку на курское приграничье

ТАСС: Как минимум 40 военных ВСУ осуждены за атаку по Курской области

Уже как минимум 40 задержанных бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ) осуждены за то, что вторглись в Курскую область и совершали преступления против мирных граждан. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные СК РФ.

По данным агентства, 40 человек признаны виновными в совершении террористического акта в курском приграничье. Военный суд начал выносить военным ВСУ приговоры с января 2025 года и приговорил к лишению свободы на сроки от 14 до 17 лет. По версии следствия, осужденные украинские бойцы были задержаны ВС РФ в зоне боевых действий. Украинцы устраивали зверства против мирных жителей в Кореневском, Глушковском и Суджанском районах, а также в самой Судже.

«Угрожая применением оружия, [военные ВСУ] занимали частные домовладения, препятствовали эвакуации мирных граждан, неоднократно открывали огонь на поражение по российским военнослужащим и местным жителям», — указано в сообщении.

Бастрыкин: За преступления в Курской области осуждены уже 20 бойцов ВСУ
Бастрыкин: За преступления в Курской области осуждены уже 20 бойцов ВСУ

А ранее Life.ru писал, что суд приговорил бойцов ВСУ к 15 и 16 годам лишения свободы за захват Суджи в Курской области. Украинские военные участвовали в блокировании города и стреляли в местных жителей.

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Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51

Дарья Нарыкова
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