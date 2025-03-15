Названо число бойцов ВСУ, осуждённых за атаку на курское приграничье

Уже как минимум 40 задержанных бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ) осуждены за то, что вторглись в Курскую область и совершали преступления против мирных граждан. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные СК РФ.

По данным агентства, 40 человек признаны виновными в совершении террористического акта в курском приграничье. Военный суд начал выносить военным ВСУ приговоры с января 2025 года и приговорил к лишению свободы на сроки от 14 до 17 лет. По версии следствия, осужденные украинские бойцы были задержаны ВС РФ в зоне боевых действий. Украинцы устраивали зверства против мирных жителей в Кореневском, Глушковском и Суджанском районах, а также в самой Судже.

«Угрожая применением оружия, [военные ВСУ] занимали частные домовладения, препятствовали эвакуации мирных граждан, неоднократно открывали огонь на поражение по российским военнослужащим и местным жителям», — указано в сообщении.