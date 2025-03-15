«Как старая мама с ребёнком»: Соболенко высказалась об игре с Миррой Андреевой в финале

Первая ракетка мира из Белоруссии Арина Соболенко высказалась о предстоящей игре в финале турнира WTA-1000 против российской теннисистки Мирры Андреевой. По мнению спортсменки, это напоминает игру старой мамы с маленьким ребёнком.

«Моя соперница в финале, Мирра Андреева, это нечто потрясающее. Показывать такой мощный теннис в 17 лет — это впечатляюще. У меня ощущение, что я старая мама, которая играет с маленьким ребенком! Я старше нее, дайте подумать, на девять лет? Господи!», – призналась Соболенко.

Белорусская спортсменка Соболенко ранее одержала победу в матче против Мэдисон Киз со счётом 6:0, 6:1, таким образом взяв реванш за свое поражение в финале Australian Open — 2025. Теперь же в финале турнира WTA-1000 Соболенко встретится с Андреевой. Матч между Соболенко и Андреевой начнётся завтра, 16 марта, в 20:00 мск.